Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия в конце января стала мамой во второй раз. В связи с этим она отправилась в декрет. Но уже в марте решила вернуться к работе, сообщают "Дни.ру". В своем Instagram Топурия опубликовала видеообращение.
"Официально закончился мой декретный отпуск. Сегодня мой первый рабочий день, так что пожелайте мне удачи", – заявила она.
В ноябре прошлого года 34-летняя певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена и дипломата Льва Деньгова.
Многие поклонники были уверены, что из-за беременности Кети пара поженится после родов, однако возлюбленные не стали откладывать свадьбу.
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