Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия в конце января стала мамой во второй раз. В связи с этим она отправилась в декрет. Но уже в марте решила вернуться к работе, сообщают "Дни.ру". В своем Instagram Топурия опубликовала видеообращение.

"Официально закончился мой декретный отпуск. Сегодня мой первый рабочий день, так что пожелайте мне удачи", – заявила она.

В ноябре прошлого года 34-летняя певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена и дипломата Льва Деньгова.

Многие поклонники были уверены, что из-за беременности Кети пара поженится после родов, однако возлюбленные не стали откладывать свадьбу.