Разворотнева пригласила москвичей принять участие в конкурсе "Идеи, преображающие города"

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Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о старте московского этапа IV-го Всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города". В состязании проектов развития и благоустройства столицы примут участие школьники в возрасте от 12 до 17 лет. Прием заявок продлится до 10 сентября. Итоги подведут до 10 октября.

Как рассказала Разворотнева, сейчас завершается всероссийский этап конкурса. В нем соревновались молодые урбанисты со всех уголков страны в возрасте от 12 до 25 лет. Цель состязания – выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи, предлагающей новые решения для благоустройства городов.

Московский этап конкурса только начался и объединит идеи юных жителей столицы в возрастном диапазоне от 12 до 17 лет. Они будут соревноваться в нескольких номинациях: "Мой город", "Мой район", "Мой двор", "Благоустройство общественного пространства", "Идеальная детская площадка", "Школьный двор", "История и память" и "Создание малых архитектурных форм".

"Также мы рассматриваем возможность включить в состязание ребят помладше. Об этом нас просят родители", – подчеркнула Разворотнева.

Член Общественной палаты сотрудничает с организаторами мероприятия и оценивает работы конкурсантов в качестве эксперта. Оцениваются новизна идеи, функциональность и эстетичность объекта, степень реализуемости проекта и самопрезентация. Лучшие инициативы находят применение в реальной жизни.

"Соучаствующее проектирование – это тренд. Развитие городов должно происходить в партнерстве с жителями, это наша стратегическая линия. Но именно от детей зависит будущее нашей страны, поэтому нам очень важен их креатив, их таланты", – сказала Разворотнева.

В этом году на конкурс представлено более 200 работ в 11 номинациях.

Ранее правозащитница выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей. Она считает, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей.