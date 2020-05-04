Пассажиров рейса Москва – Пекин обяжут иметь справку об отсутствии COVID-19

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Пассажиров рейса Москва – Пекин авиакомпании Air China обяжут предоставлять справку о том, что у них имеется отрицательный результат тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на посольство Китая в России.

Известно, что новые ограничения начнут действовать с 8 мая.

"Все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить свидетельство с отрицательным результатом теста на COVID-19", – сообщили в посольстве.

Там уточнили, что данная справка должна быть выдана не менее чем за 120 часов до вылета самолета.

Документ об отсутствии инфекции можно будет получить в 6 медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Пресс-служба посольства оставила адреса данных больниц на своем сайте.

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, когда компания сможет восстановить полеты за границу. При этом точные сроки начала авиасообщения названы не были.