В выходные в Москве ожидается до 24 градусов тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в Москве потеплеет до 22–24 градуса, по области ожидается до 25 градусов. Ночные температуры составят 13–15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, такая температура ниже климатической нормы на два градуса. Кроме того, в субботу ожидается переменная облачность, а в воскресенье будет облачно и возможны небольшие дожди.

Температура воды в столице составит около 20 градусов. Синоптик заметил, что условий для сильных дождей в столичном регионе нет, воздух не насыщен влагой. Утром в субботу густой туман опустился на Москву и Подмосковье.

В течение следующей недели сохранится однородный режим погоды, дневные температуры составят 20–25 градусов, ночные – 10–15 градусов. В следующие выходные погода также существенно не изменится – прогнозируется 21–26 градусов.

Ранее сообщалось, что дожди покинут Москву и область в ближайшие дни. Уже с воскресенья, 4 августа, в городе не будет существенных осадков.

Синоптики ранее рассказал, что москвичам не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе. По словам эксперта, август будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

В июне и июле специалисты зафиксировали в столице грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Причина их появления связана с продолжительно жаркими периодами, в России подобные мегамолнии фиксируются редко.