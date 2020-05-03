Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом составляет 764 человека. Гражданам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.

Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции, выздоровели 16 639 человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

В Москве действует режим повышенной готовности. С 15 апреля для передвижения по столице на личном или общественном транспорте необходимо иметь пропуск. В случае отсутствия разрешения на нарушителя режима самоизоляции будет наложен штраф.

