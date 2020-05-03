Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом составляет 764 человека. Гражданам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.
В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.
Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции, выздоровели 16 639 человек.
Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.
В Москве действует режим повышенной готовности. С 15 апреля для передвижения по столице на личном или общественном транспорте необходимо иметь пропуск. В случае отсутствия разрешения на нарушителя режима самоизоляции будет наложен штраф.
В Москве за сутки выявлено 5968 новых заболевших COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: