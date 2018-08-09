Дольщики Urban Group подали 6 тысяч заявлений на включение в реестр требований квартир

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дольщики Urban Group подали шесть тысяч заявлений на включение в реестр требований жилых помещений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Это меньше половины проданных и зарегистрированных в Росреестре квартир в домах застройщика. От дольщиков ЖК "Солнечная система" пооступило 1312 заявлений, дольщиков ЖК "Митино О2" – 924 заявления, дольщиков "Опалихи О3" –1077 заявлений, дольщиков ЖК "Лесобережный" – 763 заявления, дольщиков ЖК "Лайково" – 703 заявления, а дольщиков "Видного города" – 1318 заявлений.

Отмечается, что срок подачи заявлений ограничен тремя месяцами со дня публикации в газете "Коммерсант" извещения о банкротстве. Оно было опубликовано 21 июля 2018 года.

Дольщики могут записаться на подачу документов в Фонде защиты прав граждан по телефону: 8 (800) 70-07-214.

В Минстрое пообещали достроить проекты, даже те, которые находятся на нулевой стадии готовности, например, "Лайково" и "Лесобережный". Завершить работы планируют к 2022 году. Финансированием займется Фонд защиты прав дольщиков.