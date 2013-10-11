С 15 октября на маршруте автобуса № 526 вводится дополнительная остановка "Шарапово-1" по Старо-Боровскому шоссе между существующими остановками "Шарапово-2" и "Давыдково" в обоих направлениях, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 15 октября 2013 года остановка "Шарапово" по Старо-Боровскому шоссе в обоих направлениях для маршрута автобуса № 526 переименована в "Шарапово-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 октября остановка "По требованию" по Старо-Боровскому шоссе в обоих направлениях между остановками "Шарапово-2" и "Свинорье" для маршрутов автобуса № 526 переименована в "Шарапово-3" с сохранением режима работы "По требованию", добавили в компании.