11 октября 2013, 11:43

Транспорт

На маршруте автобуса № 526 вводится дополнительная остановка

С 15 октября на маршруте автобуса № 526 вводится дополнительная остановка "Шарапово-1" по Старо-Боровскому шоссе между существующими остановками "Шарапово-2" и "Давыдково" в обоих направлениях, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 15 октября 2013 года остановка "Шарапово" по Старо-Боровскому шоссе в обоих направлениях для маршрута автобуса № 526 переименована в "Шарапово-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 октября остановка "По требованию" по Старо-Боровскому шоссе в обоих направлениях между остановками "Шарапово-2" и "Свинорье" для маршрутов автобуса № 526 переименована в "Шарапово-3" с сохранением режима работы "По требованию", добавили в компании.

