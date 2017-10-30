Один из самых ярких звездопадов ожидается в ноябре

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Москвичи в ноябре смогут понаблюдать за одним из самых ярких звездопадов года – метеорным потоком Леониды. Звездопад пройдет с 9 по 22 ноября, а пик придется на ночь с 17 на 18 ноября.

В последний месяц осени также можно будет наблюдать за соединением двух планет – Венеры и Юпитера. Это астрономическое явление состоится 13 ноября перед восходом Солнца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

6 ноября луна максимально приблизится к Земле и пройдет точку перигея – расстояние до планеты составит 361 437 километра. В этот же день с 6:00 до 10:00 Луна покроет звезды скопления Гиады и альфа Тельца Альдебаран.

В ноябрьском небе можно будет увидеть яркие звезды зимних созвездий, которые уже поднялись над горизонтом: Регул из созвездия Льва на востоке, Бетельгейзе и Ригель Ориона на юге и Сириус Большого Пса на юго-востоке.