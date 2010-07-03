Российские ученые создали новый прочный сплав для авиации и автомобилей

12:28
12:28
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" создали новые эффективные алюминиевые сплавы. Они могут быть использованы в транспорте.
Исследователи поставили перед собой задачу разработать сплавы алюминия с повышенной прочностью при комнатной температуре, способные к сверхпластической формовке при высоких скоростях. Результаты и данные исследования опубликованы в журнале Materials Science and Engineering A.
"Компоненты мы расплавляем в печи при температуре около 800°С и заливаем в специальную форму. Слитки отжигаем и прокатываем в листы. На каждом этапе нам важно контролировать их микроструктуру. Для этого мы используем микроскопы с увеличением до 20 тысяч раз. Затем мы анализируем свойства образцов сплавов, прочность и пластичность при комнатной и при повышенных температурах (400-500°С) методом растяжения образца до разрыва", – передает РИА Новости слова руководителя исследования, доцента НИТУ "МИСиС" Анастасии Михайловской.
Существует несколько сплавов для сверхпластической формовки. Большинство из них обладает низкими скоростями деформации и относительным удлинением около 300%. На формование одной детали средней сложности требуется несколько часов, стоимость процесса составляет 70 – 80% цены изделия.
Сокращение времени формовки позволит повысить объемы производства и снизить стоимость изделия, отметила соавтор исследования, аспирант НИТУ "МИСиС" Анна Кищик.
Алюминиевые сплавы характеризуются высокой коррозионной стойкостью, тепло- и электропроводностью, прочностью, пластичностью, хорошей технологичностью. Их широко используют в авиастроении, они также способны заменить стальные сплавы в деталях автомобилей.
Традиционная технология производства тонкостенных деталей сложного профиля основана на методах листовой штамповки, которую отличает низкий коэффициент использования металла, большое число крепежных элементов и комплектующих. Эти недостатки устраняет использование листовой сверхпластической формовки.
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