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17 января 2013, 10:32

Происшествия

Директор фирмы уклонилась от уплаты налогов на 10 миллионов рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили уклонение от уплаты налогов на общую сумму в 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московского главка полиции.

Генеральный директор одной из столичных компаний, используя реквизиты фиктивных организаций, вносила заведомо ложные сведения о налогах, которые затем предоставляла в соответствующие органы.

Следствие установило, что за 2008 год подозреваемая уклонилась от уплаты НДС на 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, предприниматель находится под подпиской о невыезде.

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