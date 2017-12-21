Станцию метро "Ольховая" построят в стиле оригами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура утвердила дизайн новых станций Сокольнической линии метро "Ольховая" и "Столбово". Основой дизайна единственного вестибюля "Ольховой" стал архитектурный стиль оригами.

"При создании проекта станции метро “Ольховая” градостроители обращались к опыту зарубежных архитекторов, которые проектируют и возводят здания в стиле оригами по всему миру. Среди них Тирольский фестивальный зал в Эрле (Австрия), музейный комплекс в Каруидзаве (Япония), а также Тель-Авивский музей изобразительных искусств (Израиль)", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что в отделке новых станций будут использованы натуральные материалы. Стены и колонны сделают из мрамора, а полы – из гранита. В оформлении также будут преобладать белые, желтые и оранжевые цвета.

Отмечается, что металлическая конструкция наземного вестибюля станции будет повторять форму бумажного самолетика. Конструкции в виде оригами украсят и ее интерьер. Объемные фигуры появятся под потолком на платформе "Ольховой". Снаружи и внутри станцию оборудуют архитектурной подсветкой.

Ранее сообщалось, что сокольническая линия московского метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" будет построена в следующем году. Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

На участке разместят четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская", "Столбово". От транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Саларьево" линия выйдет на поверхность и пройдет по земле до пересечения с автодорогой Солнцево – Бутово – Видное, а затем вдоль этой магистрали. Общая протяженность проектируемого участка с подъездными путями составит 11,6 км.