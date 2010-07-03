Собянин рассказал об успехах реализации программы "Мой район"

Программа "Мой район" запускается на полную мощность

В столице начинается активная фаза реализации программы "Мой район", и власти города позаботятся о создании комфортных условий для жизни каждого района Москвы. Об этом Сергей Собянин написал в блоге на своем личном сайте.

Он напомнил, что программа "Мой район" появилась в 2018 году в ходе избирательной кампании по выборам мэра. Ее инициаторами стали сами москвичи, которые направляли главе города свои наказы и предложения, привязанные к конкретному району.

По словам мэра, жители просили создать новый парк, улучшить работу поликлиники, изменить автобусный маршрут, решить сотни других вопросов местной жизни. Обобщив все это, власти получили первый вариант программы "Мой район".

Собянин рассказал, что сегодня правительство решило уже около 300 проблем, волновавших жителей конкретных районов. Остальные находятся в стадии выполнения. Впрочем, убедиться в этом смогут сами москвичи – в ближайшее время на портале mos.ru заработает специальный раздел с подробным описанием программы. Там можно будет узнать, что запланировано сделать в городе. Эта информация постоянно будет обновляться, учитывая новые идеи и пожелания москвичей.

"Я всегда, с первых дней работы мэром придерживался идеологии: "Москва – город без окраин". В каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни и равные возможности для получения качественных услуг", – заключил Собянин.

Оставить предложения в программу "Мой район" жители смогут как на портале мэра и правительства Москвы, так и на его личном сайте.

Ранее Собянин сообщил, что город планирует комплексно развивать каждый район, что отразится на качестве предоставляемых услуг в сфере образования и здравоохранения. В районах также появятся новые уникальные пространства для отдыха, занятий спортом и культурного досуга.

Собянин отметил, что идеология развития города не в целом, а комплексно по каждому району – это идеология развития всей Москвы. Программа позволяет учесть просьбы жителей в каждом конкретном районе и определить приоритеты по их развитию, а также по дальнейшему благоустройству территории. Кроме того, город комплексно развивает каждый район, проводя благоустройство, реконструкцию и строительство образовательных и спортивных центров, а также создавая новые пространства для отдыха и культурного досуга жителей.

Программа "Мой район" станет долгосрочной, отметил мэр, добавив, что проекты программ реализуются для всех 146 муниципальных образований города, включая 125 районов и 21 поселение ТиНАО.