Собянин открыл новые путепроводы и мост на Калужском шоссе

Сергей Собянин открыл движение по трем путепроводам, мосту через реку Десну и участку Калужского шоссе от деревни Сосенки до поселка Ватутинки. Объекты построили в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе.

"Мы уже построили несколько участков - развязку на улице Профсоюзная, которую, наверное, вы хорошо знаете. Второй этап – дошли до Сосенок. И вот сегодня – до Ватутинок. До июня, надеюсь, следующего года дойдем до ЦКАДа. Так что вся эта магистраль будет построена", – сказал Собянин.

До начала реконструкции Калужское шоссе имело две полосы движения в каждом направлении. Его расширяют до четырех-пяти полос в каждом направлении. При этом создают дублеры шоссе длиной 16,96 километра в обход населенных пунктов. Это позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.

Первый этап реконструкции шоссе отхватил участок длиной 9,2 километра от существующего путепровода в районе ТЦ "Икея" до границ деревни Сосенки

В декабре 2017 года завершено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 11,6 километра. Первый путепровод обновлен в районе поворота с Калужского шоссе на деревню Милорадово. Его ширина – две полосы движения в каждую сторону. Еще один разворотный путепровод в районе реки Десны позволит перестроиться для движения в сторону МКАД при движении в область. Третий объект – у Новых Ватутинок. У путепровода три полосы движения в каждом направлении. Мост через реку Десну также имеет ширину в три полосы, но в одном направлении.

До конца 2018 года планируется полностью завершить второй этап реконструкции Калужского шоссе. Он включает строительство еще двух путепроводов, моста через реку Пахра, обустройство пешеходных переходов и ремонт инженерных коммуникаций. Трасса готова на 65 процентов.