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18:18

Москва и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

18:18

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Фото: depositphotos/AleksTaurus

Москва и Амурская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали Сергей Собянин и губернатор Амурской области Василий Орлов на Петербургском международном экономическом форуме.

Главы регионов договорились развивать двустороннее сотрудничество в сферах транспорта, связи, торговли, строительства, соцзащиты, образования, здравоохранения и туризма. Столица и Амурская область также будут укреплять связи в области промышленности, информационных технологий, культуры, спорта и охраны окружающей среды.

Отмечается, что уже сейчас два региона успешно сотрудничают по целому ряду направлений, включая здравоохранение, образование и туризм. В частности, в период с 2017-го по начало 2019 года в городских больницах Москвы прошли лечение около 900 жителей Амурской области.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Главная тема мероприятия: "Формируя повестку устойчивого развития".

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