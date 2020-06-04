Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом – Собянин

19:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ не ухудшит ситуацию с коронавирусом в Москве, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что создан целый ряд опций, как можно это сделать. Проголосовать можно будет дома в течение нескольких дней. Это важно, чтобы на участках не образовалась толпа.
"Поэтому у москвичей будет несколько опций, как это сделать. Я уверен, что это не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы горожане смогли безопасно и комфортно проголосовать.
Ранее ЦИК утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, система была проработана при активном участии правительства Москвы и министерства цифрового развития.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
Собянин назвал онлайн-голосование по поправкам в Конституцию актуальным
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