Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ не ухудшит ситуацию с коронавирусом в Москве, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что создан целый ряд опций, как можно это сделать. Проголосовать можно будет дома в течение нескольких дней. Это важно, чтобы на участках не образовалась толпа.

"Поэтому у москвичей будет несколько опций, как это сделать. Я уверен, что это не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы горожане смогли безопасно и комфортно проголосовать.

Ранее ЦИК утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, система была проработана при активном участии правительства Москвы и министерства цифрового развития.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.