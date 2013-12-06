Форма поиска по сайту

06 декабря 2013, 18:55

Культура

В столице пройдет презентация книги Екатерины Неволиной "Молодежка"

9 декабря в Московском доме книги на Новом Арбате состоится презентация книги Екатерины Неволиной, написанной по мотивам сериала "Молодежка". В гостях будут актеры сериала, воплотившие на экране образы молодых хоккеистов.

"Молодежка" – это история молодой хоккейной команды "Медведи", которая во главе с новым тренером научится играть в большой хоккей и станет чемпионом. На страницах книги читатели найдут все, что осталось за кадром.

Начало - в 18.00, вход свободный.

литература сериалы Молодежка Московский дом книги

