В столице пройдет презентация книги Екатерины Неволиной "Молодежка"

9 декабря в Московском доме книги на Новом Арбате состоится презентация книги Екатерины Неволиной, написанной по мотивам сериала "Молодежка". В гостях будут актеры сериала, воплотившие на экране образы молодых хоккеистов.

"Молодежка" – это история молодой хоккейной команды "Медведи", которая во главе с новым тренером научится играть в большой хоккей и станет чемпионом. На страницах книги читатели найдут все, что осталось за кадром.

Начало - в 18.00, вход свободный.