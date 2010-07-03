Гитара с автографами музыкантов The Doors была продана за миллион рублей в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гитара с автографами участников знаменитой американской рок-группы The Doors ушел с молотка на аукционе в России. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что музыкальный инструмент был продан почти за миллион рублей. При этом стартовая цена лота составляла 790 тысяч рублей.

Отмечается, что на гитаре имелась подпись знаменитого гитариста группы Джима Моррисона.

Аукцион проходил на территории подмосковного города Серпухов. Среди других лотов выделялась обложка музыкальной группы Nirvana с автографом Курта Кобейна. По итогам торгов она так и не была продана.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что знаменитый автомобиль Джеймса Бонда выставлен на аукцион. По предварительной оценке, цена машины составляет от 4 до 6 миллионов долларов.