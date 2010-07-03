Рэпер Скриптонит сорвал собственный концерт

Рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) сорвал собственный концерт в московском клубе Arena. Музыкант отказался выступать из-за технических проблем.

Каждый раз, когда Жалелов начинал читать текст, отключалась фонограмма. Это вывело рэпера из себя. В результате он прервал концерт и покинул сцену. В общей сложности его выступление длилось около 30 минут.

Позднее рэпер принес извинения своим поклонником. Как выяснилось, вина за неполадки была со стороны музыканта, а не организаторов концерта.

"Слов из песни не выкинешь, но я приношу свои извинения Арене и всем пришедшим, то, как я себя повел было в любом случае не красиво и неприемлемо", — написал Жалелов в Instqagram.

Он также пообещал вернуть свою часть гонорара, поскольку "тупо не заслужил" ее.

