Первый канал изменил правила голосования на шоу "Голос"

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Первый канал изменил систему голосования телезрителей на шоу "Голос". Поддержать понравившегося участника можно будет только по SMS, звонки приниматься не будут. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Нагиев в эфире программы "Голос 60+".

"Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов", – сказал он.

Также появится дополнительный этап. Телезрителю придет сообщение с просьбой подтвердить свое действие. Голос будет засчитан только после этого действия.

Вопрос об изменении системы голосования на шоу "Голос" встал из-за ситуации в финале шоу "Голос. Дети" 26 апреля. Дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов.

Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано. В итоге вещатель аннулировал итоги финала.

24 мая все финалисты шоу были объявлены его победителями: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Позднее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал журналистам о судьбе музыкального шоу "Голос. Дети". По его словам, телеканал не планирует закрывать проект.

