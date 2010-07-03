Три московских музея получили награды фестиваля "Интермузей-2019"

Победителей конкурсной программы XXI фестиваля "Интермузей" наградили в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этом году 213 музеев подали на конкурс свыше 330 заявок. Финалистами стали 20 проектов. В числе победителей – три столичных музея: музей истории ГУЛАГа, Биологический музей имени Тимирязева и Дарвиновский музей.
"Урок памяти" музея истории ГУЛАГа одержал победу в номинации "Лучший просветительско-образовательный проект". Проект "Засушенному – верить" музея имени Тимирязева завоевал специальный приз "За нестандартный подход к организации выставочной деятельности". Кроме того, Дарвиновский музей удостоился сразу двух наград. Он получил спецприз "За использование цифровых технологий в хранительской деятельности" за проект "3D-предмет. Цифровая коллекция Дарвиновского музея", а также спецприз "За сетевое взаимодействие" за проект "Голос Севера".
Как подчеркнул руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, "за последние годы московские музеи совершили качественный скачок в работе с экспозициями и в уровне сервиса". По его словам, "главная оценка для музеев – это отклик посетителей, количество которых с 2010 года выросло на 70%".
Фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. В этом году он проходил в Москве с 30 мая по 2 июня и по традиции включал экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.
По словам организаторов, "Интермузей" – единственный в мире международный фестиваль профессиональных музейщиков со всего мира. Ежегодно в нем принимает участие свыше трех тысяч специалистов более чем из 400 музеев мира.
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