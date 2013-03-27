Пианистка Елизавета Леонская даст сольный концерт в консерватории

В пятницу, 29 марта, в Московской консерватории выступит пианистка Елизавета Леонская. Титулованная австрийская артистка, известная меломанам и как партнер Святослава Рихтера, на сцене даст сольный концерт.

Елизавета Леонская является наследницей эмоционально-романтической исполнительской традиции класса Якова Мильштейна, идущей от Константина Игумнова и Александра Зилоти, последний из которых совершенствовался у Ференца Листа.

Леонская привезет с собой колористическую программу: романтические сонаты венского мелодиста Шуберта и румынского классика XX века Джордже Энеску, три прелюдии импрессиониста Дебюсси и "цикл вроде шубертовского" — благородные и сентиментальные вальсы Равеля.

Концерт начнется в 19.00.