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Культура

27 марта 2013, 09:50

Пианистка Елизавета Леонская даст сольный концерт в консерватории

концерты Консерватория им. Чайковского классическая музыка

В пятницу, 29 марта, в Московской консерватории выступит пианистка Елизавета Леонская. Титулованная австрийская артистка, известная меломанам и как партнер Святослава Рихтера, на сцене даст сольный концерт.

Елизавета Леонская является наследницей эмоционально-романтической исполнительской традиции класса Якова Мильштейна, идущей от Константина Игумнова и Александра Зилоти, последний из которых совершенствовался у Ференца Листа.

Леонская привезет с собой колористическую программу: романтические сонаты венского мелодиста Шуберта и румынского классика XX века Джордже Энеску, три прелюдии импрессиониста Дебюсси и "цикл вроде шубертовского" — благородные и сентиментальные вальсы Равеля.

Концерт начнется в 19.00.

Елизавета Леонская - почетный член Венского Концертхауса и крестоносец наивысшей австрийской награды "За науку и искусство" I степени. Когда-то она покинула СССР и поселилась в Вене. Карьерный старт Леонской на Западе начался в 1979 году со знаменитого Зальцбургского фестиваля.

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