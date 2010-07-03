Работы по благоустройству на улице Зорге завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Работы по благоустройству на улице Зорге в рамках строительства ЖК "Рихард" планируют завершить в 2022 году. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Группы компаний ФСК – девелопера и инвестора работ.
Как отметили в пресс-службе, тендер на проект по благоустройству территории ЖК бизнес-класса "Рихард" выиграла ландшафтная компания Arteza. По проекту на улице Зорге появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.
"Помимо территории ЖК, девелопер проекта ГК ФСК благоустроит общественное пространство вблизи жилого комплекса", – подчеркнули представители компании-инвестора. Общая площадь благоустройства – около одного гектара.
По данным Группы компаний ФСК, площадь нового ЖК на улице Зорге на севере Москвы составит 47,8 тысячи квадратных метров. В его состав войдут два дома по восемь и 28 этажей, в которых разместятся 802 квартиры. Строители также оборудуют паркинг на 338 машино-мест.
Ранее Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней ТЦ с паркингом. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский вал.
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