Работы по благоустройству на улице Зорге завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по благоустройству на улице Зорге в рамках строительства ЖК "Рихард" планируют завершить в 2022 году. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Группы компаний ФСК – девелопера и инвестора работ.

Как отметили в пресс-службе, тендер на проект по благоустройству территории ЖК бизнес-класса "Рихард" выиграла ландшафтная компания Arteza. По проекту на улице Зорге появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

"Помимо территории ЖК, девелопер проекта ГК ФСК благоустроит общественное пространство вблизи жилого комплекса", – подчеркнули представители компании-инвестора. Общая площадь благоустройства – около одного гектара.

По данным Группы компаний ФСК, площадь нового ЖК на улице Зорге на севере Москвы составит 47,8 тысячи квадратных метров. В его состав войдут два дома по восемь и 28 этажей, в которых разместятся 802 квартиры. Строители также оборудуют паркинг на 338 машино-мест.

Ранее Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней ТЦ с паркингом. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский вал.