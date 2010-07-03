Значки с "Иволгой" поступили в продажу в метро

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В сувенирные магазины столичного метрополитена поступило более тысячи значков поезда "Иволга", изготовленных в стилистике московского метро и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Там отметили, что в сентябре в продажу поступило 500 экземпляров, их почти все раскупили.

"Вторая партия значков уже поступила в сувенирные магазины метро, на этот раз мы увеличили количество значков в два раза и выпустили более 1 тысячи экземпляров", – говорится в сообщении.

Купить значки можно в сувенирных витринах на стойках "Живое общение", в частности на станциях: "Александровский сад", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Павелецкая", "Баррикадная", "Сретенский бульвар", "Саларьево", а также в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

"Иволги" спроектированы в России для Московских центральных диаметров. Их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Вагоны оснащены Wi-Fi и USB-зарядками.

Курсировать составы будут каждые пять–шесть минут в часы пик, график работы – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Сначала "Иволги" будут курсировать по первым двум диаметрам в смешанном режиме с обычными электричками.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

