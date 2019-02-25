Движение на улице Тайнинская ограничили до 16 июля

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Движение на улице Тайнинская ограничили по 16 июля из-за инженерных работ, сообщает Агентство "Москва".

Ограничения действуют в районе дома №16, корпус 1 и в районе дома №20 по 25 апреля круглосуточно. С 15 мая по 16 июля круглосуточно движение будет ограничено в районе дома №24.

Все ограничения будут действовать на одной полосе с устройством временных уширений.

Ранее сообщалось, что на участке проезда Девичьего Поля перекроют движение транспорта в марте из-за подготовки к Военному параду на Красной площади 9 мая.