Участок проезда Девичьего Поля перекроют из-за подготовки к параду 9 мая

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На участке проезда Девичьего Поля перекроют движение транспорта в марте из-за подготовки к Военному параду на Красной площади 9 мая, сообщает Агентство "Москва".

Перекрытие будет действовать на участке проезда Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком с 7:00 до 9:30 1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 28 марта.

27 и 29 марта перекрытия будут действовать с 6:00 до 7:00.

Напомним, 25 февраля с 6:00 до 17:00 перекрыт Елоховский проезд в связи с проведением богослужения, посвященного Дню тезоименитства достоблаженного патриарха Алексия II.