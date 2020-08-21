В Москве увеличилась выявляемость рака молочной железы на ранней стадии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выявляемость рака молочной железы на ранней стадии увеличилась в 2019 году до 73%, в 2010 году этот показатель составлял 66%. Таких результатов удалось добиться благодаря организации масштабного онкоскрининга, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил главный онколог Депздрава Игорь Хатьков, рак молочной железы является не только самой распространенной формой злокачественных заболеваний у женщин, но и одной из тех, что наиболее успешно лечатся при раннем выявлении.

"Именно поэтому критически важное значение имеет ранняя диагностика, проводить которую необходимо до того, как у женщины появятся беспокоящие ее симптомы", – приводятся в материале слова Хатькова.

В 95% случаев это заболевание можно победить, если своевременно обнаружить его.

Для диагностики рака молочной железы женщинам в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ молочных желез, а с 40 лет – маммографию. Также в рамках онкоскрининга женщины старше 18 лет могут сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки.

"Например, с 30 июля в 66 поликлиниках началась специальная скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. При малейших подозрениях на злокачественное образование пациенты направляются на уточняющую диагностику и при необходимости на последующее высокоспециализированное лечение", – рассказал Хатьков.

Онкообследование доступно для жителей с московским полисом ОМС. Чтобы пройти его, на сайте департамента здравоохранения нужно выбрать поликлинику, позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. С собой нужно взять паспорт и московский полис ОМС.

Ранее сообщалось, что в столице за 10 лет выявляемость рака кожи на ранней стадии увеличилась с 71 процента в 2008 году до 82 процентов в 2018 году благодаря программе "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве".

Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев рассказал, что среди всех онкологических заболеваний рак кожи занимает одно из лидирующих мест. Специалист подчеркнул, что раннее выявление онкологических заболеваний является одной из основных задач столичного здравоохранения. По его словам, в городе созданы все условия для раннего выявления злокачественных новообразований.