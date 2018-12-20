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15:47

ГЗК одобрила проект квартала реновации в Бутырском районе

город строительство реновация

15:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы во главе с Сергеем Собяниным одобрила рабочий проект планировки микрорайона 78 Бутырского района столицы для реализации программы реновации.

На участке площадью 37 гектаров обустроят социальную инфраструктуру: детский сад на 180 мест, школу на 275 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Проект вынесут на публичные слушания.

В программу реновации включено 11 домов.

Территорию проектируемых жилых кварталов приведут в порядок в соответствии с московским стандартом благоустройства. Кроме того, отмечается, что проект планировки кварталов реновации вынесут на публичные слушания.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение обитателей ветхих пятиэтажек. Собственникам жилья в старых домах дадут равнозначные квартиры в новостройках.

Строительство домов по программе реновации

город строительство реновация

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