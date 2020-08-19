Новая прогулочная зона появится в районе Фили-Давыдково

08:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра Петр Бирюков, проходимость улицы увеличилась после открытия станции МЦД-1.
"Дорога там неудобная для пешеходов – гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар со скамейками для отдыха", – приводятся в материале слова Бирюкова.
Он отметил, что в первую очередь рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и дорожек для пешеходов.
"В зонах отдыха разместят лавочки и уличные качели, вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят более одной тысячи деревьев, почти 700 кустарников и разобьют порядка 40 тысяч квадратных метров газона", – добавил вице-мэр.
В материале говорится, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, но и в целом улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.
Ранее сообщалось, что прогулочный маршрут создадут на двух набережных Москвы-реки. Москвичам и гостям столицы будут доступны велосипедные и беговые дорожки вдоль Симоновской набережной и набережной Марка Шагала.
Благодаря расширению набережной получится обустроить вдоль реки беговые и велосипедные дорожки протяженностью около 4 километров. Ко всему прочему, в рамках проекта должны организовать спуски к воде. Один из них появится на участке Симоновской набережной.
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