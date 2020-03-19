Аквакомплекс "Лужники" закрывают до 12 апреля

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Дворец водных видов спорта "Лужники" закрывается с 20 марта по 12 апреля из-за коронавируса. Об этом сообщил портал Стройкомплекса города со ссылкой на пресс-службу комплекса.

"Действие приобретенных абонементов в бассейн также будет приостановлено на период профилактики. Ориентировочная дата открытия – 13 апреля", – говорится в сообщении.

Ранее приобретенные билеты на эти даты гости могут сдать или поменять. Для этого необходимо отправить письмо на адрес aquaask@luzhniki.ru с указанием номера билета и просьбой об обмене или возврате. Важно, чтобы сообщение было отправлено с почты, указанной при оформлении билетов.

Ранее из-за распространения коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На данный момент соревнования останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, розыгрыши НХЛ и КХЛ.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.

