Футбольную площадку и спортивный зал построят на участке в районе Западное Дегунино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о проекте по комплексной реорганизации земельного участка в районе Западное Дегунино.

Территория располагается по адресу улица Ивана Сусанина, владение 1. На ней расположены склады, гаражи, объект незавершенного строительства и пустой участок.

"В рамках комплексного развития территорию площадью 6,84 гектара благоустроят, на ней планируется разместить площадку под футбольный манеж и спортивный зал", – рассказал Ефимов.

Уточняется, что на обозначенной территории также построят коммунальные объекты для ГБУ "Жилищник" и ГБУ "Автомобильные дороги". Их общая площадь составит 2,45 тысячи квадратных метров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на городской аукцион также выставили право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы. Здесь могут появиться общественно-деловые объекты, жилой квартал и образовательные учреждения.

Инвесторы могут подать заявки на участие в торгах до 2 марта. Итоги планируется подвести 13 марта 2023 года.

Накануне заммэра Владимир Ефимов рассказал о планах по комплексной реорганизации неэффективно используемого участка в районе Бирюлево Восточное. На территории свыше 15 гектаров планируется возвести жилые и общественные объекты.

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