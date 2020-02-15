Онлайн-марафон "Москва признаний" побил мировой рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

Онлайн-марафон "Москва признаний" стал мировым рекордсменом по длительности и количеству цифровых признаний в любви. В День всех влюбленных жители столицы отправили более 6 тысяч поздравлений, 247 человек сделали предложение руки и сердца, сообщает портал мэра и правительства города.

Москвичи оставляли анонимные и подписанные короткие послания на сайте марафона. Цифровые открытки транслировали с 10:00 до 22:00 на фасаде здания "Цифрового делового пространства" на Садовом кольце.

Это единственная в России общественная площадка, облицованная светопроводящим бетоном, который изготовлен на основе высокопрочного цемента и мраморной крошки с добавлением тысяч оптоволоконных нитей. Такая технология позволяет пропускать свет.

Марафон прошел в рамках программы Love Tech. В большом зале ЦДП бесплатно показали фильмы "Калейдоскоп любви", "Нью-Йорк, я люблю тебя" и "Мы. Верим в любовь". Гости могли сфотографироваться в тематических фотозонах, там же установили VR-площадки и необычные инсталляции.

В ЦДП привезли 15-килограммовую шоколадную фигуру, так как в ХIХ веке врачи прописывали шоколад пациентам, страдающим от неразделенной любви. Гости встретились с основателями сервисов знакомств, разработчиками голосовых помощников, экспертами по демографии, медицине и семейным отношениям.

В День святого Валентина на Смоленском метромосту впервые показали поздравления москвичей. В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города выразили надежду, что поздравлять друг друга с помощью метромоста у горожан станет традицией.