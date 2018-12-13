Излюбленный дом русских классиков реставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Хамовниках началась реставрация дома Всеволожского, сообщил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Здание расположено на улице Остоженка, дом 49, строение 1. Это типичный образец деревянного жилого дома, построенного после пожара 1812 года. В исторических документах это владение числится за потомственным дворянином Александром Всеволожским.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все работы в нем проконтролируют специалисты Мосгорнаследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Уже началось укрепление фундамента и расчистка стен от краски. Затем мастера отреставрируют деревянные и кирпичные части стен, печные трубы с дымниками, отремонтируют кровлю, обустроят гидроизоляцию, по сохранившимся деталям и аналогам воссоздадут разрушенные колонны портика и архитектурные элементы.

Также реставраторы восстановят веранду во дворе дома и слуховое окно на крыше по архивной фотографии. В интерьерах разберут поздние перегородки, воссоздадут первоначальную арку и дверной проем жилой анфилады, историческую лестницу, лепной декор и паркетные полы.

Как рассказал Емельянов, важнейшими элементами парадного интерьера первой половины XIX века были осветительные приборы. Согласно проекту реставрации, планируется восстановить уникальные хрустальные люстры каскадного типа в двух парадных помещениях.

Благоустроить планируется и прилегающую к дому территорию. Специалисты решили сохранить существующие деревья и дополнительно обустроить газоны, а также пожарный подъезд к зданию.

Еще одним отдельным этапом станет реставрация металлической кованой решетки ограды XIX века. Завершить комплекс работ планируется летом 2019 года.

Первые упоминания о доме встречаются в плане участка 1825 года, но, по мнению историков, его строительство завершилось еще до середины 1820-х. Это одноэтажное оштукатуренное здание с шестиколонным портиком тосканского ордера, высоким фронтоном и лепным барельефом на фасаде.

В доме бывали многие выдающиеся личности того времени: Пушкин, Гоголь, Глинка, Белинский, знаменитые участники войны 1812 года и другие.