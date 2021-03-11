Власти Москвы не планируют возвращать подземные реки в черте города на поверхность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что идея по возвращению на поверхность московских рек правительством Москвы пока не рассматривается. Об этом сообщает ТАСС.

Бочкарев назвал эту идею дорогостоящей, долгой и требующей перестройки всего городского центра.

"Сейчас никто не готов дать подробный прогноз, в каком ключе повлияет на те или иные аспекты жизни города этот проект. Но процесс его реализации точно остановит жизнь всего центра столицы, возможно, на десятилетия", – отметил глава Стройкомплекса.

Он также отметил, что подобный проект потребует огромных бюджетных вложений, включая траты на изменение движения транспорта и перекладку инженерных сетей.

"Идея по возвращению Неглинки и других малых рек, убранных в подземные коллекторы, на поверхность не новая, такие концепции возникают примерно раз в пять-десять лет. Но всегда, уже после первых примерных набросков, специалисты приходили к выводу о нецелесообразности таких проектов", – заключил Бочкарев.

Ранее специалисты консалтинговой компании "КБ Стрелка" предложили вернуть на поверхность Москвы часть подземных рек и водоемов. Там уточнили, что изменение природного ландшафта города нарушает природный круговорот воды. Это влияет на биологические и экологические процессы, которые могут негативно отражаться на жизни москвичей.