Первый за два года дом по программе реновации в Дмитровском районе поставлен на учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Росреестре поставили на кадастровый учет дом по программе реновации в Дмитровском районе столицы и зарегистрировали право собственности на первую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Как уточняется, здание находится по адресу улица Долгопрудная, 7.

Руководитель управления Игорь Майданов рассказал, что это первый за два года дом по программе реновации, который поставлен на кадастровый учет в этом районе.

"Кроме того, мы уже зарегистрировали в нем право собственности города Москвы на первую квартиру. Это значит, что вскоре 148 человек смогут обратиться в столичный Росреестр, чтобы оформить свои права на жилье", – приводятся в сообщении его слова.

В 18-этажном двухсекционном доме общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров расположено 148 квартир, ряд из которых оборудуют для маломобильных граждан. На первом этаже разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Ранее в столичном Стройкомплексе рассказали, что по программе реновации в Москве уже построили более 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. За все время реализации проекта построено 80 жилых домов, 62 из которых переданы под заселение.

Кроме того, строительство почти 60 объектов социальной сферы запланировано на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации. На территории округа планируется построить 57 объектов, в том числе 18 детских садов, 11 школ, два учебных корпуса, детскую и детско-взрослую поликлиники.