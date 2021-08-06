Москвичей предупредили о "дачных" заторах в пятницу

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Автомобилистов Москвы предупредили о заторах до 7 баллов в пятницу, 6 августа. Затруднения вызваны большим числом выезжающих за город, отмечают в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На календаре пятница, а это значит, самое время отправиться за город. Выезжать лучше всего до 15:00 или уже после 20:00. Сейчас движение в городе оценивается в 6 баллов", – уточнили в ведомстве.

Наибольшие дорожные затруднения отмечаются на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и на участке от улицы Капотни до Липецкой улицы. Кроме того, заторы осложняют проезд на внешней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до Ленинского проспекта.

Заторы прогнозируются и на Щелковском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе. Также плотный поток машин ожидается на Волгоградском и Рязанском проспектах, Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра в Москве и Московской области. Предупреждение действует до 21:00 6 августа.