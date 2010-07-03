Шоу дронов и 13 концертов. Как ВДНХ отметит юбилей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ продолжается праздничная программа, посвященная юбилею Главной выставки страны. В эти выходные, 3 и 4 августа, гостей ждут выступления звезд российской сцены, шоу квадракоптеров и другие мероприятия.

За два дня на ВДНХ отгремят 13 концертов. 3 августа на главной сцене у фонтана "Дружбы народов" симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и духовой оркестр МОСБРАС, затем эстафету у них перехватит группа Uma2rman. 4 августа выступит группа IOWA.

В Зеленом театре 3 августа станет днем электронной музыки. В программе On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. 4 августа их сменят поп-исполнители – певица Муся Тотибадзе, музыканты Кравц и Alekseev.

Самое зрелищное шоу за весь праздник начнется в субботу в 21:30. В вечернее небо над музейным комплексом запустят 500 дронов со светодиодными элементами, которые образуют огромные фигуры, символы и надписи на высоте до 300 метров.

Кроме того, в оба выходных дня, с 21:00 до полуночи, посетители могут наслаждаться видеопроекционным шоу на арке Главного входа. Праздничная подсветка украсит также павильоны Центральной аллеи, монумент "Рабочий и колхозница" и цветочный партер у фонтана "Дружба народов".

"Москвариум" подготовил красочный парад рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира в сопровождении оркестра и захватывающих акробатических номеров. За них отвечают более 30 театральных и цирковых артистов. Шоу начнется на Центральной аллее выставки 3 августа в 12:00.

В оба выходных у главной сцены пройдет танцевальный флешмоб. Проведет его вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист чемпионата мира Виталий Сурма. 4 августа в вейк-парке Drop Park VDNH пройдут первые внутренние соревнования по вейкбордингу – кубок "ВДНХ 80".

Детей с 11:00 до 21:00 в разных частях ВДНХ ждут необычные тематические игровые площадки, отсылающие к разным объектам на ВДНХ. В частности, слева от арки Главного входа обустроена зона с сухим бассейном, около павильона № 66 "Советская культура" можно покататься на карусели "Катушка с нитками", полазать по необычным деревьям в виде больших цветных карандашей, поиграть с мячами и попытаться закатить их в лунки на большом полотне, рисунок которого напоминает павловопосадский платок.

Также можно будет попробовать себя в роли режиссеров. С 11:00 и 16:00 на площадке рядом с интерактивным музейным комплексом "Буран" их будут учить снимать короткие фильмы на мобильные устройства, экшен-камеры и фотоаппараты. По итогам этого мастер-класса, который называется "Снимаем кино за один день", будет смонтирован первый фильм о ВДНХ, созданный детьми.

ВДНХ отмечает свое 80-летие. С 1 по 4 августа на территории выставки пройдет более 50 мероприятий.

