День города в Москве отпразднуют 8 сентября

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День города в Москве в 2018 году отпразднуют 8 сентября. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, документом утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию события. Возглавит его Собянин, а заместителем станет заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В законе "О праздниках города Москвы" говорится, что празднование Дня города Москвы проходит, как правило, либо в первую, либо во вторую субботу сентября.

В прошлом году жители столицы отпраздновали 870-летие Москвы 9 сентября.