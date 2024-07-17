Роскачество: при ошибочной оплате штрафа вернуть деньги можно в течение трех лет

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Вернуть деньги за уже оплаченный штраф можно в течение трех лет после переплаты или ошибочной оплаты, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Как отметили эксперты, часто это связано с ошибками, в том числе в онлайн-сервисах. Кроме этого, родственники могут независимо друг от друга оплатить штраф.

"Так как информация о погашении штрафа появляется несколько позже, чем происходит перевод, подобные ошибки тоже могут быть", – пояснили специалисты.

В Роскачестве добавили, что, если гражданин получил штраф, при этом он не нарушал закон и может это доказать, его можно и нужно оспаривать. Возврат также возможен, если штраф был оплачен по неверным реквизитам или в случае переплаты.

Чтобы вернуть деньги, необходимо получить квитанцию, подтверждающую перевод суммы, которую нужно вернуть. Ее можно запросить на сайте "Госуслуги" или у банка, через который были переведены деньги. Далее необходимо обратиться к соответствующему администратору доходов бюджета и заполнить заявление о возврате денежных средств.

Ранее россиянам рассказали, что делать при получении чужого штрафа. По словам пострадавших, зачастую их выписывают в регионах, где водители никогда не были. Злоумышленники создают дубликаты водительских прав и продают их через мессенджеры. При получении чужого штрафа необходимо обратиться в Госавтоинспекцию и МВД.