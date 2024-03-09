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09 марта, 21:57

Экономика

США пригрозили санкциями Raiffeisen Bank за ведение бизнеса в России – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/SKATA

США пригрозили ввести санкции против Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver со ссылкой на заявление Минфина США.

Сообщается, что в случае продолжения ведения бизнеса в РФ, банк рискует остаться отрезанным от финансовой системы США. Отмечается, что помощник министра финансов по вопросам международных дел Анна Моррис встречалась в Вене с австрийским правительством и руководством банка для обсуждения этого вопроса.

Ранее стало известно, что статус СПБ Банка, который является расчетным депозитарием СПБ-биржи, не изменился после введения новых санкций США, он продолжит работу над стратегией по разблокировке активов.

До этого власти США арестовали двух граждан, которые якобы причастны к помощи главе банка ВТБ Андрею Костину в обходе ограничительных мер, введенных ранее американскими властями.

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