Правительство Москвы примет участие в международной выставке ИННОПРОМ-2018

Правительство Москвы примет участие в девятой международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Мероприятие посвящено цифровому производству, партнером выступила Южная Корея.

Столица представит коллективный стенд Made in Moscow от департамента науки, промышленной политики и предпринимательства и Московского экспортного центра, сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Воглавит делегацию первый замглавы ведомства Алексей Артемов.

По ее словам, в экспозицию войдут более 40 разработок от 20 московских производителей. Некоторые из них уникальны. "Например, самая быстрая в мире блокчейн-платформа, система анализа дорожной обстановки и обеспечения безопасности движения, искусственный интеллект, позволяющий предотвращать аварии на производстве в режиме реального времени, а также инновационные решения в сферах кибербезопасности и виртуальной реальности", – отметила Наталья Сергунина.

Москва представит секции машиностроения, оптики, лазеров, индустриальной автоматизации, энергоэффективности и технологий "умного города". Гостям также расскажут о поддержке, которую город оказывает инновационной промышленности, а также среднему и малому бизнесу. На выставке представят экспортную программу столицы. Посетители смогут прямо на стенде рассчитать экономику своего проекта и сроки его окупаемости, при реализации в столице.

Представители столичной делегации примут участие в панельной дискуссии, посвященной технологиям, интегрированным в промышленность, обсудят цифровизацию в промышленных секторах, организуют ряд встреч с компаниями-участниками выставки на территории стенда.

Центральным мероприятием стенда станет сессия "Кооперация как инструмент увеличения конкурентоспособности экспортеров". Там обсудят поддержку кооперационных проектов, включая роль региональных властей и управляющих компаний. Планируется рассмотреть успешные примеры коопераций.

Делегация столичного правительства намерена встретиться с компаниями Кореи, Китая и Германии для обсуждения локализации их производства, в "Технополисе Москва" – особой экономической зоне города.

Выставка ИННОПРОМ объединит делегации из 95 стран и 59 регионов России. Среди гостей – представители правительства России, зарубежных государств, бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций, всего около 50 000 уникальных посетителей.