Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, прирост относительно показателей года минувшего составил около 33 процентов.

"Экспорт имеет отложенный характер, и показатели, которые мы сейчас имеем, – это результаты работы, начатой московскими производителями еще в прошлом году. Столичные компании сумели реализовать наработанные договоренности на международных рынках в первом квартале и адаптировать к новым условиям свою работу во втором квартале", – заявил специалист.

В первом квартале 2020 года основными направлениями сельскохозяйственного экспорта стали Турция, Казахстан и Белоруссия. Также высокие объемы зафиксированы в партнерстве с Египтом и Суданом. На эти 5 стран приходится 47 процентов от всего экспорта агропромышленного комплекса Москвы.

Что касается разделения по категориям, то рекордные показатели были достигнуты в экспорте мяса и субпродуктов птицы – рост по этим направлениям составил 548,9 процента. Как заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, больше стали экспортировать шоколад и продукты на основе муки и молока.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в столице созданы необходимые условия для развития экспорта. Центр "Моспром" помогает налаживать контакты с зарубежными партнерами, в том числе в условиях пандемии. Предприниматели также могут воспользоваться приложением "Экспорт Москвы".

Ранее стало известно, что столичный портал поставщиков признали лучшей платформой такого назначения в России. Он занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

