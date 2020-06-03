Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, прирост относительно показателей года минувшего составил около 33 процентов.
"Экспорт имеет отложенный характер, и показатели, которые мы сейчас имеем, – это результаты работы, начатой московскими производителями еще в прошлом году. Столичные компании сумели реализовать наработанные договоренности на международных рынках в первом квартале и адаптировать к новым условиям свою работу во втором квартале", – заявил специалист.
В первом квартале 2020 года основными направлениями сельскохозяйственного экспорта стали Турция, Казахстан и Белоруссия. Также высокие объемы зафиксированы в партнерстве с Египтом и Суданом. На эти 5 стран приходится 47 процентов от всего экспорта агропромышленного комплекса Москвы.
Что касается разделения по категориям, то рекордные показатели были достигнуты в экспорте мяса и субпродуктов птицы – рост по этим направлениям составил 548,9 процента. Как заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, больше стали экспортировать шоколад и продукты на основе муки и молока.
Руководитель ведомства подчеркнул, что в столице созданы необходимые условия для развития экспорта. Центр "Моспром" помогает налаживать контакты с зарубежными партнерами, в том числе в условиях пандемии. Предприниматели также могут воспользоваться приложением "Экспорт Москвы".
Ранее стало известно, что столичный портал поставщиков признали лучшей платформой такого назначения в России. Он занял первое место в номинации "Поддержка бизнеса и развитие экспорта" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.
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