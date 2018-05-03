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Сбербанк понизил ставки по потребительским кредитам.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, ставки размером свыше 1 миллиона рублей уменьшены на 8 процентных пунктов (11,9% годовых).

Ставки на суммы от 30 до 300 тысяч рублей останутся неизменными и составят 12,9–19,9% годовых.

Также в Сбербанке увеличили максимальную сумму кредита для своих зарплатных клиентов – с 3 до 5 миллионов рублей. Кроме того, снижен минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.

Ранее в Центробанке заявили, что ипотечное и потребительское кредитование в РФ должно расти высокими темпами в период восстановления экономики, но Банк России должен внимательно следить за рисками. В связи с этим обсуждается возможность ужесточения регулирования потребкредитов.

По данным Минэкономразвития, потребительское кредитования в 2017 году выросло на 20%. При этом средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9% (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи). Кроме того, россияне в 2017 году взяли рекордное количество микрокредитов – 242 миллиарда рублей, на 30% больше, чем годом ранее.