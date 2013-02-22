На поиск мест для переработки отходов в ТиНАО выделят 19 млн рублей

Департамент охраны окружающей среды объявил конкурс на поиск площадок в Новой Москве, на которых будет вестись переработка масложировых отходов.

Согласно заявке, размещенной на портале госзакупок, власти намерены потратить на эти работы более 19 миллионов рублей.

Необходимость переработки отходов вызвана тем, что сейчас предприятия общественного питания сбрасывают масложировые отходы в канализацию, чем осложняют работу канализационных сетей и городских очистных сооружений. Кроме того, сбросы загрязняют поверхностные и грунтовые воды.

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 марта, подведение итогов конкурса назначено на 2 апреля.