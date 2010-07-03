Изменение границ парка "Лосиный остров" не повлияет на экологию

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На экологию столичного региона не окажет влияния изменение границ национального парка "Лосиный остров", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.

Как отмечается, выбор трассы осуществляли при наличии четкого технико-экономического обоснования и отсутствии других вариантов ее прохождения.

"Площадь изымаемой территории составляет примерно 120 гектаров, из них для модернизации участка шоссе нужно менее 60 гектаров. Очевидно, что площадь территории национального парка уменьшиться не может, более того, в соответствии с тем проектом, который был предложен правительству РФ, она даже увеличится почти на две тысячи гектаров", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина.

Как уточняется, леса, которые войдут в состав национального парка, по качеству и породному составу деревьев равноценны территории, исключаемой из состава "Лосиного острова".

"Поэтому, несмотря на необходимость проведения рубок в коридоре трассы, экологический фон в районе ее прохождения, несомненно, улучшится", – говорится в сообщении.

Предполагается, что проект модернизации Щелковского шоссе позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что границы парка "Лосиный остров" изменят для модернизации участка Щелковского шоссе в Подмосковье. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил вопросы модернизации участка трассы на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Руководитель региона отметил, что 75% местных жителей выступили за строительство трассы.