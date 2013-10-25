Режим работы на некоторых маршрутах автобусов зимой изменится

С 1 ноября 2013 года изменится режим работы на некоторых маршрутах автобусов на осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Могортранса.

Автобусы № 600 "Метро "Теплый Стан" — Хованское кладбище", № 510 "Метро "Домодедовская" — Домодедовское кладбище", № 819 "Метро "Южная" — Щербинское кладбище", № 865 "Метро «Планерная" — Перепечинское кладбище" будут ходить с 8.30 до 17.00 ежедневно.

Маршрут № "Д" "Территория Домодедовского кладбища" будет следовать ежедневно с 9.03 до 17.00. Автобус № 706 "Метро "Выхино" — 2-й Московский крематорий" - ежедневно 8.30 до 17 часов с сохранением фиксированных рейсов от метро "Выхино" в 7.30 и 8.00, от 2-го Московского крематория в 17.35 и 18.05, после 17 часов автобусы маршрута № 706 будут следовать до 4-го микрорайона Новокосина.

Автобус № 741 "Метро "Тушинская" — Митинское кладбище" - с 8.30 до 17 часов, в вечернее время на маршруте организуется фиксированный рейс с отправлением автобуса от Митинского кладбища в 17.30. Маршрут № 760 "Метро "Щелковская" — 2-й Московский крематорий" - с 8.30 до 17.00, в остальное время автобусы будут следовать до 8.30 до Салтыковской улицы, после 17 часов — до 4-го микрорайона Новокосина.

Маршрут № 802 "Метро "Юго-Западная" — Хованское кладбище" - с 8.30 до 17 часов, в вечернее время на маршруте организуется фиксированный рейс с отправлением автобуса от Хованского кладбища в 17 часов 56 минут