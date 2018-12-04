В Музеях Московского Кремля пройдут предпраздничные лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском Кремле перед праздниками запланировали специальную программу. Посетителям расскажут о придворных торжествах, традициях застолий и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Лекция о придворных торжественных церемониях в XVIII – начале XX века пройдет 22 декабря в 16:00. Гости узнают, как российские императоры отмечали в Москве Рождество, Пасху, годовщины восшествия на престол и семейные праздники.

26 декабря в 19:00 пройдет лекция о традициях празднования Рождества и Нового года при дворе российских императоров. Гости узнают о реформе русского календаря при Петре I, о том, как отмечали Новый год в эпоху Николая I и в начале XX века.

29 декабря в 13:00 посетители лектория отправятся в Оружейную палату. Им расскажут, когда возникли знаменитые петровские ассамблеи, что танцевали на балах в эпоху Елизаветы Петровны, почему время правления Николая I называли расцветом русского двора и бальной культуры и другое.

Глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников ранее сообщил, что столичные новогодние площадки посетят не менее семи-восьми миллионов человек. По его словам, ожидания властей основаны на прошлогодней статистике. Предыдущий фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили примерно столько же человек. В департаменте уверены, что и в этом году гостей будет не меньше.