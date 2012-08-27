В Москве зарегистрировано более 31 тысячи безработных

Численность официально зарегистрированных безработных в столице составляет 31,2 тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Москвы.

В банке вакансий столичной службы занятости имеется 145 тысяч свободных рабочих мест.

В первой половине июня текущего года количество безработных в Москве составляло 34,9 тысячи человек. Это на 16,3% меньше, чем было зарегистрировано в начале года, когда эта цифра составляла 40,6 тысячи безработных.

Напомним, что для привлечения внимания москвичей к своим услугам по трудоустройству департамент труда и занятости столицы планирует выпустить цикл видеороликов о помощи властей безработным гражданам. В течение 10-15 минут зрителей познакомят с деятельностью ведомства по профориентации и рассказами людей, которые получили поддержку во время поиска работы.