До конца года в Москве благоустроят почти 3,4 тысячи дворов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца года планируется благоустроить почти 3,4 тысячи столичных дворов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ.

Асфальт поменяют на 2,2 тысячах объектах. Кроме того, отремонтируют 1 371 детскую, 505 спортивных и 250 площадок тихого отдыха и иного назначения.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия.