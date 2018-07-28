Около 12 миллионов квадратных метров асфальта отремонтировали в Москве с начала года

28 июля, 13:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 12 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия отремонтировали в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году работы идут по сжатому графику, так как на период чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, мы работы приостановили. Сейчас возобновились крупномасштабные работы, чтобы в сентябре их завершить. Ремонт асфальта проходит не только на улицах города, но и на внутриквартальных проездах и во дворах", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Весной глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин рассказал, что до конца года в столице отремонтируют около 17,5 миллиона квадратных метров дорог. Также установят более тысячи километров нового борта и нанесут 52,5 тысячи километров разметки.
В 2018 году при ремонте работ планируют использовать битумную ленту и новый прокладочный материал. Это позволит увеличить срок службы гранитного борта до 120 лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: