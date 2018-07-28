Около 12 миллионов квадратных метров асфальта отремонтировали в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 12 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия отремонтировали в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году работы идут по сжатому графику, так как на период чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, мы работы приостановили. Сейчас возобновились крупномасштабные работы, чтобы в сентябре их завершить. Ремонт асфальта проходит не только на улицах города, но и на внутриквартальных проездах и во дворах", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Весной глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин рассказал, что до конца года в столице отремонтируют около 17,5 миллиона квадратных метров дорог. Также установят более тысячи километров нового борта и нанесут 52,5 тысячи километров разметки.

В 2018 году при ремонте работ планируют использовать битумную ленту и новый прокладочный материал. Это позволит увеличить срок службы гранитного борта до 120 лет.