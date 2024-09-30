МЧС проведет проверку систем оповещения населения по всей стране 2 октября

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МЧС России проведет масштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней во всех субъектах страны 2 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", – предупредили в МЧС.

Ранее МЧС РФ создало приложение для мобильных устройств, которое сможет отправлять гражданам экстренные сообщения об угрозах. Сервис разработан для передачи данных через соцсети и мессенджеры. Время получения сообщений не превышает одну минуту.

Кроме того, домофоны также могут внести в систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, телевизор, по которому могут объявлять предупреждение, не всегда включен. Такая же ситуация и с телефоном.